Jacomuzzi: “Napoli-Roma? Gli azzurri sono favoriti, ma Ranieri…”

Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli e Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del big match Napoli-Roma. Ecco cosa ne pensa:

“Per me è difficile prendere le parti di qualcuna, ma è sempre una bellissima partita. Ci saranno due allenatori di grande spessore come Conte e Ranieri che promettono una battaglia divertente. Spero in una bella partita. Il ritorno di Claudio in panchina può essere uno shock positivo per la Roma, può dare una scossa già al Maradona. Il cambio di allenatore provoca sempre qualcosa, poi Ranieri ha un’esperienza tale da fare il medico di una squadra ormai inferma. Non sarà facile per il Napoli. Le mosse di Conte saranno importanti, però, la Roma è avvisata. Il Napoli si sta affermando a grossi livelli, fa paura a tutti”.