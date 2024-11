I codici promo dei casinò: dove trovare le migliori offerte

I casinò online devono molto del loro successo alla capacità di offrire bonus e promozioni particolarmente interessanti e che è impossibile trovare nei casinò terrestri. I maggiori costi di gestione che le case da gioco fisiche devono affrontare non consentono infatti di proporre offerte convenienti, vantaggi di cui possiamo approfittare online, con un semplice click

Molte delle promozioni sono vincolate al possesso di un codice promo; di conseguenza gli utenti che non dispongono di questi codici non possono attivare la promozione. Una tecnica che spesso usano piattaforme del calibro di Verde Casino.

Vediamo quindi come trovare queste preziose chiavi di accesso e come utilizzarle!

Cosa sono i codici promo per i casinò

Iniziamo dalle basi e diamo una definizione di codice promo. Anche se può sembrare complicato, in realtà un codice promozionale è una semplice sequenza di numeri e lettere che consente, a chi ne dispone, di poter attivare l’offerta collegata. Al momento in cui vuoi sbloccare la promozione, dovrai solo inserire il codice per vedere immediatamente accreditato il relativo vantaggio.

Questa modalità di marketing è una caratteristica tipica dei casinò virtuali, dato che i minori costi collegati alla gestione di piattaforme virtuali consentono alle società di dedicare più fondi ai bonus. Inoltre, quando parliamo di giochi da casinò online, facciamo riferimento a un settore particolarmente competitivo in cui il marketing, la comunicazione e le offerte giocano un ruolo fondamentale per distinguersi dagli altri competitor.

Le offerte a cui i codici sono collegati possono essere le più varie:

1. I free spin

I free spin, o giri gratis, sono una specifica promozione dedicata agli appassionati di slot machine. Queste simpatiche macchine a rullo sono particolarmente amate anche dai giocatori virtuali, grazie alla semplicità delle regole di gioco e alla scelta infinita di titoli.

Quando attivi i free spin con un codice promo, vuol dire che puoi girare gratuitamente i rulli della slot in modalità reale. Quindi le vincite che ottieni sono prelevabili come se avessi scommesso denaro di tasca tua, dopo aver soddisfatto i termini e condizioni dell’offerta.

2. I bonus senza deposito

I bonus senza deposito sono una promozione spesso legata ai codici e che si trova più facilmente su siti internazionali, come Verde Casino. Il motivo è che le piattaforme internazionali molto spesso hanno una maggiore disponibilità di denaro “a fondo perduto” da destinare ai giocatori. I bonus senza deposito sono infatti vantaggi accreditati che non richiedono un preventivo deposito da parte del giocatore.

Anche in questo caso, quanto ricevi sotto forma di vincita può essere prelevato come avviene per i premi ottenuti dalle puntate effettuate con denaro del player.

3. I bonus con deposito

I bonus con deposito sono la tipologia più frequente di promozioni che troviamo sulle piattaforme virtuali. Il meccanismo di fondo è molto semplice: a seguito del deposito effettuato dal player, verranno accreditati vantaggi in base alle condizioni dell’offerta stessa.

Il giocatore può ad esempio accedere a una somma di denaro che si aggiunge al suo deposito, oppure potrebbe ricevere giri gratis o anche un mix di entrambi i vantaggi.

4. Il cashback

Il cashback è un riaccredito sul conto del giocatore di una parte, o del totale, delle puntate perse. Si tratta di una forma di bonus abbastanza particolare e specifica, spesso riservata solo a coloro che hanno il relativo codice promo. Se ad esempio perdi 50€ alle slot, il casinò può decidere di riaccreditarti il 50% di quanto hai perso per riprovare di nuovo a sfidare la sorte.

Dove trovare i migliori codici bonus

Anche se in linea generale i codici promo sono sempre un’opportunità interessante per il giocatore, non tutte le offerte sono uguali. Alcune sono più convenienti di altre, o perché offrono vantaggi maggiori o perché sono soggette a termini e condizioni più favorevoli. Visto l’utilizzo massiccio che tutti facciamo del digitale è normale che questi codici siano disponibili online, ma dove di preciso?

I siti dei casinò online. I siti dei casinò online sono il primo punto da cui iniziare le tue ricerche per un codice promozionale. La prima sezione che dovresti verificare è quella relativa alle promozioni, in cui vengono raggruppati tutti i bonus al momento attivi per quella piattaforma di gioco. Vista la specificità dell’offerta, spesso i codici vengono anche pubblicati sulla pagina principale del sito. Basta cliccare sul relativo banner e seguire le istruzioni riportate. I siti dedicati ai codici promozionali. Su internet possiamo trovare tanti siti creati specificamente per i codici bonus. In genere sono gli specialisti e appassionati dei giochi da casinò online che hanno deciso di raggruppare su una stessa piattaforma i codici che vengono di volta in volta emessi dai vari siti di casinò, in modo da facilitarne l’utilizzo e il confronto da parte degli utenti. Le pagine dei social media. I social media sono ormai uno dei canali principali di comunicazione. Molti casinò online decidono quindi di diffondere la notizia di un codice proprio attraverso la loro pagina, in modo da rendere più semplice per i giocatori venire a conoscenza dell’offerta. Tramite la pubblicazione sui social viene anche rafforzato il legame con gli utenti, creando un circolo virtuoso sia per i giocatori che per il sito.

Come puoi vedere, ci sono molti modi per aumentare le tue possibilità di vincita. Quindi non esitare, prendi alcuni bonus redditizi e tenta la fortuna oggi stesso.