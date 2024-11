Gazzetta – Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli pensa di aver offerto il massimo. La situazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del chiacchierato rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, risulta essere uno dei calciatori partenopei con l’ingaggio più basso. Secondo quanto riportato, non sono previsti ulteriori incontri faccia a faccia tra la dirigenza e l’entourage del calciatore. Questo, perché il Napoli pensa di aver offerto il massimo, ed ora aspetta una risposta. Il contratto offerto è di 6 milioni annui più bonus, mentre il calciatore ne chiede 8. Tuttavia, c’è un’apertura all’avvicinarsi alla proposta societaria. Il vero nodo è rappresentato dalla clausola: se la società vorrebbe fissarla sui 120 milioni, l’entourage punta agli 80. In caso non arrivasse il rinnovo, in estate ci sarà la cessione, con Psg e Barcellona in primissima fila. Inoltre, il procuratore del calciatore Mamuka Jugeli ha richiesto l’inserimento di un premio retroattivo per aver portato il calciatore a Napoli. Una richiesta di cui però difficilmente si tornerà a parlare.