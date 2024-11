CdS – Hummels salta anche Napoli-Roma, svelato il motivo

Mats Hummels non ci sarà per Napoli-Roma, lo svela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. L’esperto difensore tedesco, arrivato in estate da svincolato dopo un’ottima stagione tra le fila del Borussia Dortmund, ha giocato solo 23 minuti nel corso di questa stagione (in cui ha anche messo a referto un autogol) e le sue condizioni sono un vero e proprio mistero. Addirittura, a gennaio potrebbe arrivare un inatteso divorzio, visto che alcune squadre della Bundesliga hanno mostrato un interesse per il giocatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano, salterà la partita contro i partenopei a causa di un attacco febbrile che lo ha obbligato a rimanere fermo in Germania, dove si è recato per recuperare al meglio.