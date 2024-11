Cairo è pronto all’assalto per Simeone, Adl fissa il prezzo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il presidente del Torino Urbano Cairo vuole Giovanni Simeone del Napoli per sostituire l’infortunato Divan Zapata. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole 15 milioni per il suo cartellino e non farà passi indietro. Dal lato opposto invece, il Torino sarebbe pronto a prelevare il calciatore in prestito con diritto di riscatto, ma accetterebbe anche l’obbligo. Tuttavia, il problema sta nella cifra. Con 12-13 milioni si potrebbe superare l’intransigenza di ADL