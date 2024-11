Alvino: “Massa per Napoli-Roma? Non sono tranquillo. Rinnovo Kvaratskhelia? Al momento non sono previsti appuntamenti”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della designazione dell’arbitro Davide Massa per quanto riguarda la partita Napoli-Roma. Di seguito, il suo intervento.

“La designazione arbitrale di Napoli-Roma? Ho visto i precedenti di Massa e non sono tranquillo. Ho visto un Roma-Napoli arbitrato da Massa dove ha preso voti bassi da tutti i quotidiani sportivi, anche l’anno scorso contro l’Inter non fischiò un fallo su Lobotka che poi permise ai nerazzurri di segnare. La questione arbitrale poi non l’ho sottolineata io: alla fine di Inter-Napoli è Conte che parla del Var. A me questi precedenti mi fanno pensar male, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Su Kvaratskhelia? Non sono più previsti appuntamenti, Manna ha detto che a giugno si affronterà l’argomento facendo capire che si aprono nuovi scenari rispetto al rinnovo di contratto. Kvara indipendentemente dal rinnovo non sarà mai distratto dalla questione contrattuale”.