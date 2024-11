Meluso: “Ismajli ragazzo d’oro, è pronto per una squadra come il Napoli. Scudetto? Con la rosa che ha deve lottare”

Mauro Meluso, ex dirigente sportivo del Napoli, è stato intervistato quest’oggi da Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo ex club e alcuni obiettivi di mercato del Napoli.

All’ex dirigente azzurro gli sono state chieste alcune informazioni su uno dei possibili obiettivi del Napoli per prossima finestra di mercato; parliamo di Ardian Ismajli, difensore albanese dell’Empoli.

Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “Quando lo avevo scovato in Croazia, ero ancora direttore sportivo del Lecce. Fece una grande partita, e volevo portarlo proprio a Lecce a gennaio. Poi sono passato allo Spezia e mi ricordavo bene di lui poiché mi era rimasto impresso e alla fine lo abbiamo preso lì. Quando venne a La Spezia con mister Italiano si è subito migliorato e ed è stato messo in condizione di crescere e adattarsi al calcio italiano in poco tempo. Quell’anno ci davano tutti per spacciati e ci siamo salvati anche grazie a lui. Parliamo di un giocatore serio e pronto per una squadra top come il Napoli. Le sue caratteristiche? Grande forza fisica e ottima visione tattica, un ragazzo d’oro a cui sono molto affezionato”.

“Non l’ho mai proposto al Napoli. Quando sono arrivato in estate era già vicino l’acquisto di Natan e al mercato di gennaio poi abbiamo deciso di investire su altro” conclude Meluso su Ismajli.

Infine, Meluso si esprime sull’avvio positivo del Napoli in campionato:“Il Napoli è partito con un grande svantaggio rispetto alle altre ma va anche detto che ha fatto un mercato di primissimo ordine e questo gap con le altre lo ha colmato. Con i giocatori che ci sono in rosa, per i valori tecnici e umani che hanno questi ragazzi è d’obbligo che il Napoli lotti per vincere lo scudetto, è una questione di logica. Faccio un grande augurio ai ragazzi”.