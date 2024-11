Antonio Conte può sorridere. Come riporta Repubblica due titolarassimi sono rientrati anzitempo dalla propria Nazionale e oggi saranno a disposizione del mister per l’allenamento. Lukaku, dato in condizioni non ottimali dopo l’impegno col Belgio, sta bene e si allenerà regolarmente con gruppo. Anche Rrahmani è pronto riunirsi ai compagni dopo aver saltato l’ultimo impegno con il Kosovo per squalifica.