Il Napoli è in ansia per il possibile infortunio riportato ieri da Scott McTominay nel suo impegno con la Nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista è uscito al 76′ dopo un movimento innaturale con la caviglia sinistra su un cross. Prima di quel momento L’azzurro non aveva subito botte e al momento della sostituzione è apparso leggermente zoppicante. A Castel Volturno incrociano le dita, in attesa del suo rientro e di eventuali esami del caso.