Il Mattino si è soffermato sulla situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia che chiede un ingaggio da 8 milioni di euro all’anno per restare in azzurro: “Firmare un triennale a 8 milioni, significa fare una selezione dei possibili pretendenti. In ogni caso, De Laurentiis vuole essere presente al prossimo incontro con l’agente Jugeli e il padre del georgiano. Un modo per stabilire il dentro o fuori in una trattativa che dura praticamente da sei mesi“.