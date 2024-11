Secondo Il Mattino, Romelu Lukaku ha rassicurato Antonio Conte sulle sue condizioni dicendogli di non avere più problemi al ginocchio, dopo l’infiammazione rimediata durante la sosta nazionali. Il bomber azzurro vuole esserci per la sfida contro la Roma, dove ha giocato la scorsa annata, ma intanto si scalda Giovanni Simeone per prendere il posto del belga.