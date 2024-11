Il Mattino – Il Manchester United vuole Osimhen; offerti soldi e un giocatore

Secondo Il Mattino, Victor Osimhen, ora in prestito al Galatasaray, potrebbe lasciare la Turchia già nella finestra di calciomercato di gennaio. Il Manchester United avrebbe messo gli occhi su di lui offrendo agli azzurri 30 milioni di euro più il cartellino di Joshua Zirkzee, che fino ad ora si è rivelato un flop dalle parti di Old Trafford. Il Napoli, dal canto suo, non è convinto di questa proposta in quanto vorrebbe solo cash per il nigeriano e guadagnare così il più possibile da una sua cessione. Nonostante questa volontà ferma della società azzurra, c’è da considerare il pesante ingaggio del nigeriano che guadagna 12 milioni di euro all’anno.