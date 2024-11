Di Gennaro: “Lukaku leader? Si, ma non è al 100%”

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

“Conosco bene Conte, ha voglia, carisma, determinazione, entra nella testa dei giocatori che per lui si buttano nel fuoco. Dico la mia: mi aspettavo il primato, dopo il ko di Verona Antonio ha costruito bene, gli manca ancora il Lukaku al 100%. Il belga non ha fatto la preparazione e per il fisico che ha, ha avuto difficoltà ma ha un’alchimia trascinante con Conte, è un leader fuori e dentro il campo“.