Cds – Infiammazione al ginocchio per Lukaku; martedì tornerà ad allenarsi

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku tornerà a disposizione di Antonio Conte nella giornata di domani, nonostante sia alle prese con un’infiammazione al ginocchio: “Domani si torna in campo. Allenamento di ripresa aspettando la Roma domenica al Maradona, Da valutare per precauzione le condizioni di Lukaku: il ct belga Domenico Tedesco ha spiegato di averlo congedato a causa di un’infiammazione cronica a un ginocchio che necessità di cure e riposo. Breve, a quanto pare. In Belgio, tra l’altro, sabato raccontavano di una sorta di gentleman agreement limitato alla sfida con l’Italia, ma Tedesco ha tenuto a precisare la sua versione. Fatto sta che domani Romelu ricomincerà a lavorare con la squadra al centro sportivo di Castel Volturno“