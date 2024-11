Bagni: “Ecco qual è stato il punto di svolta del Napoli”

Salvatore Bagni, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni durante l’intervista concessa al Corriere dello Sport, in cui ha citato un momento secondo lui cruciale per la stagione del Napoli:

“Il rosso a Suzuki al 75′ contro il Parma. Il Napoli stava perdendo e la squadra di Pecchia stava giocando molto bene. L’espulsione ha cambiato tutto e ha dato fiducia al Napoli che da quel momento, dopo aver vinto nel finale in rimonta, non si è più fermato“.

Ha inoltre aggiunto, in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma, tornata nel corso dell’ultima settimana sotto la guida di Claudio Ranieri:

“Se fosse stata la Roma delle prime dodici giornate, il Napoli avrebbe avuto vita più facile. Ma ora sarà dura per il Napoli perché Ranieri darà subito fiducia all’ambiente e perché i suoi giocatori vorranno mettersi in mostra per conquistare un posto e la sua stima“.