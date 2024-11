Torino-Napoli. Trasferta vietata per i residenti in Campania. Limitazioni di vendita:

Torino-Napoli, 1/12/2024, Stadio Olimpico Grande Torino , valevole per la 14° giornata di Serie A Eni Live, ore 15.00.

Trasferta vietata per i tifosi residenti in Campania. A comunicarlo è la società granata tramite il suo sito ufficiale, sotto la vendita dei biglietti.

Nonostante ciò il Torino ha lasciato aperto ai tifosi del Napoli (non residenti in Campania) la vendita dei tagliandi nei settori adiacenti allo spicchio dedicato ai tifosi partenopei non residenti in Campania.

Dunque, nonostante il divieto della trasferta per i tifosi del Napoli residenti nella regione Campania, sarà comunque invasione azzurra allo Stadio Olimpico Grande Torino, proveniente da tutte le parti d’Italia e del mondo, si prevede un sold out del settore ospiti.

Per voi è giusta la decisione del Torino di chiudere la trasferta ai residenti in Campania?

E voi sarete presenti allo stadio?