Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli. Secondo l’esperto a causa dell’infortunio di Duvan Zapata, che starà fuori tutta la stagione, il Torino si è messo alla ricerca di un attaccante per il mercato di riparazione. Il primo nome sul taccuino dei granata è quello di Giovanni Simeone, ma il mister azzurro Antonio Conte ne ha bloccato la cessione, in quanto vuole tenerlo al Napoli.