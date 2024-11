Roma, novità in vista del Napoli: ecco come si presenterà Ranieri

A Roma, sponda giallorossa, è in atto una rivoluzione. A seguito dei pessimi risultati e del conseguente esonero di Juric, la società si è affidata ad un ritorno di fuoco, quello di mister Ranieri. “Sir.” Claudio torna a sedersi sulla panchina giallorossa dopo 5 anni e promette impegno e dedizione.

Con il suo arrivo, la Roma è pronta a cambiare in termini di lavoro ed in termini tattici. Le prime modifiche si vedranno ovviamente a Napoli, nella sfida in programma il 24 novembre allo Stadio Maradona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la nuova lupa ripartirà infatti dalla difesa a tre, che può eventualmente spostarsi a cinque grazie al movimento dei due esterni, e con un cambio di scelte in campo. Pare infatti che Ranieri voglia affidarsi indietro ad Hummels che con Juric non ha quasi mai trovato spazio, affiancandogli Mancini e Ndicka. In porta irremovibile Svilar, mentre in mezzo al campo giocherà a 3 con Konè, Cristante e Pellegrini. Ai lati, salendo e scendendo a seconda delle fasi di gioco, Celik e Angelino e in attacco la coppia Dybala-Dovbyk.