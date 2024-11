Ritorno a Napoli dopo le nazionali: Ecco i giocatori che torneranno in città a breve.

Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro della nazionale Belga per tornare a Napoli. Big Rom, aveva fatto un patto col ct Domenico Tedesco, cioè di giocare contro l’Italia, partita fondamentale per riaccendere l’obbiettivo qualificazione ai quarti di Nations League per la nazionale Belga. Dopodiché la decisione del Belga è stata di tornare a Napoli per rimettersi in forma dopo il leggero infortunio (infiammazione al ginocchio), sta eseguendo delle infiltrazioni al ginocchio.

Oltre a lui hanno lasciato il ritiro del Belgio molti dei suoi compagni di nazionale tra cui De Cuyper, Onana, Lavia e Theate.

Oltre a Lukaku, farà ritorno a Napoli, dopo aver lasciato il ritiro della nazionale Kosovara, anche Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli era stato ammonito nello scorso match tra Romania e Kosovo, partita successivamente sospesa per cori pro Serbia, riferiti alla guerra tra Serbia e Kosovo.

Inoltre si attendono i ritorni a Napoli di: Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Alex Meret (impegnati tutti e 4 oggi contro la Francia a San Siro), Billy Gilmour e Scott Mc Tominay (impegnati entrambi contro la Polonia domani), Rafa Marin (impegnato contro la Danimarca U21), Stanislav Lobotka (impegnato martedì contro l’Estonia), Mathias Olivera (impegnato mercoledì contro il Brasile, ultimo a tornare), Khvicha Kvaratskhelia (impegnato contro la Repubblica Ceca martedì) e André-Frank Zambo Anguissa (impegnato mercoledì contro il Zimbabwe)