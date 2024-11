Osimhen brilla al Galatasaray: il Manchester United pronto a scommettere su di lui

Il Galatasaray sta attraversando un periodo straordinario, guidando la classifica della Super Lig con un vantaggio di 7 punti sul Fenerbahce di José Mourinho. Tra i protagonisti di questa stagione spicca Victor Osimhen, approdato in prestito secco dal Napoli. Il centravanti nigeriano si è inserito perfettamente nell’ambiente di Istanbul, mettendo a segno 8 gol e 4 assist in appena 9 partite ufficiali. Questi numeri hanno fatto innamorare i tifosi, soprattutto ora che Mauro Icardi sarà indisponibile per il resto della stagione.

Tuttavia, l’esperienza di Osimhen al Galatasaray potrebbe essere breve. Con ritrovata fiducia e un ottimo rendimento lontano dalle difficoltà vissute a Napoli, il nigeriano è tornato al centro delle attenzioni di mercato. Secondo il portale Fanatik, il Manchester United, guidato da Ruben Amorim, sarebbe interessato a lui dopo aver incassato il rifiuto dello Sporting per l’acquisto di Gyökeres.

I Red Devils avrebbero già presentato una proposta, che prevederebbe uno scambio con Joshua Zirkzee più un conguaglio economico per equilibrare il valore dei cartellini. Inoltre, Antonio Conte, tecnico del Napoli, sembrerebbe disposto a dare il via libera all’operazione.