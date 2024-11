Napoli: Obiettivi per il Mercato di Gennaio, Spuntano Bijol, Drăgușin e Itakura

Il Napoli sta valutando un rinforzo per il reparto difensivo in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Repubblica, diversi nomi sono stati inseriti nella lista dei possibili obiettivi del club partenopeo. Tra questi spicca Jaka Bijol, difensore sloveno in forza all’Udinese, considerato l’opzione più semplice da realizzare.

Tra gli altri profili monitorati ci sono Radu Dragusin, attualmente al Tottenham, già sondato lo scorso gennaio, e Ko Itakura, giapponese del Borussia Mönchengladbach. Entrambi potrebbero essere presi in considerazione come possibili sostituti di Kim Min-jae, ceduto nell’estate 2023. Tuttavia, appare difficile che Tottenham e Borussia Mönchengladbach decidano di privarsi dei rispettivi giocatori a stagione in corso.