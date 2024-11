Massimo Rastelli: “Kvaratskhelia decisivo quando il Napoli domina il gioco”

L’ex calciatore azzurro e allenatore Massimo Rastelli è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, parlando del ruolo di Kvaratskhelia:

“Come avvicinare Kvara alla porta? In ogni squadra serve equilibrio. Non solo Conte, ma tutti gli allenatori chiedono agli attaccanti di sacrificarsi, soprattutto quando la squadra non riesce a mantenere una pressione alta ed è costretta a difendersi negli ultimi 30 metri. Questo comporta inevitabilmente una perdita di lucidità per giocatori come Kvara e Politano, che poi devono essere decisivi negli ultimi metri”.

Rastelli, però, resta ottimista: “Credo che il Napoli avrà pochissime partite in cui si troverà a difendere così basso. In molti casi, la squadra avrà il controllo del gioco, imponendosi nella metà campo avversaria. In queste situazioni, Kvara potrà fare la differenza, come ha già dimostrato in tante occasioni”.