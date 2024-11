All. Galatasaray: “Ho già parlato con Osimhen! Cosa mi ha detto e la verità sulla clausola”

L’allenatore del Galatasaray, Burun Okan, in conferenza stampa ha rilasciato delle dichiarazioni su Victor Osimhen. La squadra di Istanbul, non vorrebbe cederlo a gennaio e ne tantomeno nella prossima sessione di mercato estiva. Ecco le sue parole:

“Victor vuole rimanere qui fino a fine campionato, da quando è arrivato, dice la stessa cosa. Esiste una clausola ma non è importante, ha dichiarato che rimane. Ciò che conta è il calciatore, è lui che sceglie e Victor dice di rimanere.

Icardi? Certe volte bisognerebbe far riposare determinati calciatori. Non abbiamo fatto allenare Gomis due giorni prima della gara, ha riposato per la sua età e per la sua coscienza che ha. A livello psicologico Icardi ha giocato molto poco al suo livello di forma, appena stava guarendo dal problema precedente, è ricaduto in un nuovo infortunio”.