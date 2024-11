Tavolieri, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo X in merito ad importanti aggiornamenti su Romelu Lukaku. Queste le sue parole: “Domani Romelu Lukaku non ci sarà contro Israele. C’è stato un accordo tra il Ct del Belgio e l’attaccante solo per la partita contro l’Italia. In questo modo il belga avrà il permesso per tornare a Napoli ad allenarsi con Antonio Conte”.