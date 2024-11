Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto su qualche trattativa per il mercato del Napoli in uscita. Secondo l’esperto di mercato si avvicina la conclusione dell’avventura napoletana per Juan Jesus. Il contratto del difensore brasiliano scade a giugno e non sembra che rientri nei piani futuri del Napoli. Per questo il difensore brasiliano è finito nel mirino dell’Internacional di Porto Alegre. Resta dacapire se l’operazione può concretizzarsi in estate o già a gennaio.