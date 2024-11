Repubblica – Italia, gli azzurri sicuri della convocazione per il mondiale

La Repubblica ha individuato 16 calciatori che senza dubbio saranno convocati da Luciano Spalletti per il prossimo Mondiale del 2016: “Il 13 dicembre l’Italia sarà testa di serie al sorteggio. Al Mondiale che si giocherà negli Usa, in Canada e in Messico con 48 squadre al via mancano ancora un anno e 7 mesi ma Spalletti ha già iniziato a plasmare la sua squadra con un 3-5-1-1 molto elastico. Lo zoccolo duro è già stato individuato. Ne fanno parte in 16: i portieri Donnarumma e Vicario, i difensori Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Buongiorno, gli esterni Dimarco, Cambiaso e Udogie, il regista Ricci, i cardini del centrocampo Barella e Tonali, l’incursore goleador Frattesi, i centravanti Retegui e Kean, il rifinitore-seconda punta Raspadori“.