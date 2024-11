L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano Lobotka questa sera tornerà in campo con la Slovacchia contro la Svezia. In casa azzurra però c’è preoccupazione dal momento che si temono delle ricadute che potrebbero essere dei guai più seri del primo infortunio. La preoccupazione è inevitabile in casa Napoli, ma si deve partire da un presupposto. Lobotka ha seguito un iter necessario per un pieno recupero. Superato il trittico di gare di fuoco contro Milan, Atalanta ed Inter, il Napoli ha bisogno di rimettere la quinta e per farlo serve avere il suo faro in mezzo al campo, considerato il giocatore principale per il gioco del Napoli. Dai suoi piedi infatti partono le trame di costruzione della squadra. Conte e il Napoli seguiranno con attenzione la sua partita contro la Svezia sperando che non ci siano ricadute.