De Biasi, ex ct dell’Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole: “Avere 6 squadre in 2 punti testimonia come la nostra Serie A sia competitiva. C’è tanta incertezza, per questo dico che il Napoli senza coppe potrebbe avere un vantaggio“.