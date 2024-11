Clima caldissimo a Roma in vista della partita di Domenica prossima contro il Napoli al Maradona.

Clima caldissimo a Roma in vista del match fra Napoli e Roma che si giocherà Domenica 24/11/2024 allo stadio Diego Armando Maradona.

Per le strade della città, la gente si è imbattuta in questo striscione fotografato più volte.

Il messaggio recitato sullo striscione è: “Ranieri rompemoje er cu…” Firmato Lupi Roma

Alcuni interpretano il messaggio come un invito all’allenatore ad usare pugno duro con i giocatori, altri lo interpretano come un invito a battere il Napoli.

La tifoseria partenopea e quella giallorossa non hanno un buon rapporto da quando nel 25 ottobre 1987 allo stadio Olimpico di Roma si ruppe definitivamente il gemellaggio storico tra le due tifoserie che caratterizzano il cosiddetto derby del sole o del sud a causa di un insulto e un rifiuto da parte del capo ultras romano durante il tradizionale scambio di vessilli tra le due tifoserie che avveniva ogni volta che questo derby veniva disputato.

Da quel momento in poi si susseguirono per diversi anni violenti scontri tra le due tifoserie che portarono anche diversi morti e feriti, tra cui Ciro Esposito morto a Roma durante un agguato della tifoseria romanista ai danni della tifoseria partenopea. Per lui ci sarà un ricordo da parte di tutta la curva b che prepara uno striscione da esporre al Maradona.