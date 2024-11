Cds – Roma, Saelemaekers va verso il recupero ma non per il Napoli

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle condizioni di Saeleamekers, esterno della Roma, alle prese con un inforrunio ormai da settimane: “Sulla via del recupero ma serve ancora tempo. Alexis Saelemaekers lavora senza sosta per rientrare. La prossima settimana il chirurgo che lo ha operato in Belgio visionerà le immagini della risonanza magnetica alla caviglia e sentirà lo staff medico della Roma. Per questo è difficile al momento immaginare la presenza tra i convocati dell’ex Milan per la gara di Napoli. Ranieri lo aspetta, la duttilità del belga sarebbe perfetta da esterno in un 3-5-2 ma anche per un eventuale 4-4-2. Saelemaekers è fermo dal 15 settembre a causa della frattura del malleolo rimediata nella ripresa della sfida contro il Genoa. I progressi sono sotto gli occhi di tutti e ieri il belga ha ritrovato anche il pallone. Saelemaekers si avvicina al rientro in campo, ieri ha lavorato con la palla e ha pubblicato le immagini tramite il suo account Instagram. “Tic tac”, ci ha scritto a corredo, perché il conto alla rovescia è cominciato per davvero“.