Under 21 – Termina 2-2 l’amichevole tra l’Italia e la Francia, l’azzurro Ambrosino mattatore con gol e assist

Termina 2-2 l’incontro amichevole tra l’Italia Under 21 e i pari età transalpini della Francia, in una sfida di grande prestigio giocata al Castellani di Empoli. I ragazzi del Ct Nunziata si fanno rimontare nel secondo tempo da Les Bleus, perché al termine dei primi 45 minuti di gioco erano in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Casadei e dell’azzurro Giuseppe Ambrosino, che ha anche servito l’assist per la prima rete degli azzurrini. Nel secondo tempo gli ospiti riescono a ristabilire la parità grazie al gioiellino del Lione Ryan Cherki che prima segna il gol del 2-1 e poi serve l’assist del definitivo 2-2 ad Atangana.