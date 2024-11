Gilmour e McTominay titolari nella sfida contro la Scozia per la Nations League. I due centrocampisti del Napoli come sempre confermatissimi in mediana. Dalic sfodera il centrocampo a due con l’ex Inter Kovacic e il maestro del Real Madrid Modric. Solo panchina per Nikola Moro (Bologna) e Pasalic (Atalanta), esclusi anche i torinesi Sosa e Vlasic.

Scozia (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; Doak, McTominay, Christie; Conway. Allenatore: Clarke.

Croazia (4-2-3-1): Kotarski; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Kovacic, Modric; P.Sucic, L.Sucic, Baturina; Kramaric. Allenatore: Dalic.