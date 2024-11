Sindaco Castel di Sangro: “Grazie al Napoli il bilancio estivo è stato un capolavoro, gli azzurri saranno qui per altri sette anni”

Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal del bilancio estivo per la presenza del Napoli e del ritiro estivo degli azzurri. Queste le sue parole: “Grazie al Calcio Napoli il bilancio da noi è stato un vero e proprio capolavoro. Il 30 novembre ci sarà l’inaugurazione di un complesso sportivo che contiene due vasche. Una struttura di di ultima generazione che viene definita come la più tecnologica d’Italia. Ci saranno tanti ospiti, come il presidente Gravina, il Ct Spalletti, il campione olimpico Rosolino, il ct della Nazionale di nuoto e tutto verrà moderata da Paolo Bonolis. Il Napoli ha già esercitato l’opzione per altri sette anni, c’è un altro anno di contratto e poi scatterà il rinnovo per altre sei stagioni. Lo staff di mister Conte ci ha lasciato delle congratulazioni molto disinvolte. Le nostre strutture sono rinomate e loro l’hanno potuto constatare”.