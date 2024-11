Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL e non solo, è intervenuto a Radio Marte. Si parla del Napoli, di Romelu Lukaku e del suo recente rendimento tra nazionale e club: “Non credo che Lukaku abbia bisogno di un gioco più offensivo per esprimersi meglio perché Conte lo conosce meglio di chiunque altro e lo ha sempre messo nelle condizioni di essere determinante in tutte le squadre in cui lo ha allenato.

Penso che sia solo questione di tempo, di meccanismi e di condizione atletica. Secondo me già entro la fine dell’anno il belga sarà decisivo per il Napoli. E’ vero che Lukaku era abituato a giocare con un altro attaccante vicino e quindi il peso offensivo era diviso per due. Giocando con due attaccanti larghi in questo momento fa più fatica, ma penso sia solo questione di tempo, ripeto”.

Di Lukaku oggi ha parlato anche il suo compagno di squadra Ngonge: “Lukaku è un calciatore che ha grande personalità e quando vedi la sua carriera provi rispetto per lui. Come calciatore e come persona ha un grande peso ed è un fratello per tanti. Per me ancora di più, perché lo conosco da quando ero piccolo. È importante avere una persona come lui nello spogliatoio”.