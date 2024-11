L’allenatore Massimo Rastelli ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport:

“Roma? Il cambio di allenatore non aiuta il Napoli, soprattutto ora che arriva uno specialista come Claudio Ranieri. Ha un carisma infinito e metterà subito in difficoltà il Napoli alla ripresa. Tutti i calciatori della Roma daranno quel qualcosa in più non visto finora”.