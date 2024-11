Il nuovo Librabet casino da scoprire a novembre 2024

È naturale che i giocatori di casinò online vadano alla ricerca delle ultime novità di iGaming, in quanto questi titoli offrono le esperienze più innovative e fresche. Ma con l’attuale sovrasaturazione del mercato, per la maggior parte degli utenti diventa difficile trovare giochi validi tra le centinaia di nuove slot machine. La buona notizia è che la comunità di Librabet casino ha stilato una lista delle tre migliori slot in uscita a novembre 2024, rendendo molto più facile la scoperta di macchine straordinarie.

Monsterville Secrets

La prima slot selezionata dalla comunità del Librabet casino si chiama Monsterville Secrets. È stata sviluppata da INO Games, un piccolo studio che non ha ancora un seguito internazionale significativo. Tuttavia, gli sviluppatori sono riusciti a creare un’ambientazione affascinante e a implementare interessanti funzioni aggiuntive per rendere il titolo appetibile a un’ampia gamma di giocatori. Come è facile intuire dal nome, Monsterville Secrets è stato rilasciato per Halloween 2024, ma il suo valore di rigiocabilità permette al gioco di rimanere attuale anche dopo la spaventosa festività.

Monsterville Secrets ha un layout abbastanza standard con quattro righe e cinque rulli verticali, che creano una serie di 20 linee di pagamento su cui i giocatori possono abbinare le loro combo. La percentuale di RTP di questa slot raggiunge il 96,04%, il che la rende una delle uscite meglio pagate del mese e una macchina efficiente per macinare a lungo. I cacciatori di jackpot saranno inoltre felici di scoprire il coefficiente di vincita massimo di x12.500 che può essere raggiunto con qualsiasi giro.

Ciò che è ancora più impressionante per uno studio così piccolo è che Monsterville Secrets è anche ricco di funzioni aggiuntive, la maggior parte delle quali ruota attorno al Mini-Gioco Bonus con Giri Gratuiti. Ci sono diverse meccaniche, come la Raccolta di Boost, l’Azzardo e l’Acquisto di Bonus, che aggiungono un ulteriore brivido alla già coinvolgente serie di giri gratuiti.

King of Alexandria Mega Moolah

Anche il secondo gioco di Librabet casino della lista proviene da un piccolo fornitore di software. King of Alexandria Mega Moolah è stata creata da Neon Valley Studios che, pur non essendo una grande azienda, è riuscita a collaborare con i principali sviluppatori per integrare il famoso jackpot progressivo Mega Moolah in questa macchina. Come suggerisce il nome, la slot ha come tema l’Antico Egitto, anche se lo stile visivo è piuttosto minimalista.

King of Alexandria Mega Moolah ha un layout 3×5 con dieci linee di pagamento, una configurazione abbastanza standard per le slot con jackpot progressivo. Gli utenti dovrebbero notare che il suo valore di ritorno al giocatore è solo dell’86,78%. Ma anche se è notevolmente inferiore alla media, è compensato dal montepremi progressivo e dal jackpot fisso di x12.500 offerto dal gioco.

King of Alexandria Mega Moolah è chiaramente pensata per i principianti e per i cacciatori di jackpot occasionali, in quanto la slot non è arricchita da un’ampia gamma di meccaniche aggiuntive che potrebbero risultare eccessive per alcuni giocatori. L’unica caratteristica aggiuntiva degna di nota è il Mini-Gioco Bonus che concede ai giocatori dieci giri gratis alla volta.

Hades Lost Treasures

L’ultima slot del Librabet casino della selezione si chiama Hades Lost Treasures e, a differenza delle prime due, è stata sviluppata da uno dei fornitori di software leader del settore. Microgaming è nota per la creazione di slot avanzate per i veri appassionati del genere e la sua ultima versione non fa eccezione a questo approccio. Come è facile intuire dal nome, la macchina offre un’ambientazione mitologica e presenta un layout con cinque righe, cinque rulli e 3.125 linee di puntata. Il valore di ritorno al giocatore di questa slot raggiunge il 96,23%, mentre il suo coefficiente di vincita massima è di x5.000. Hades Lost Treasures è dotata di un ricco assortimento di meccaniche di gioco come Link & Win o Bonus Buys, che ne aumentano notevolmente il valore di rigiocabilità.