De Maggio: “Il Napoli a gennaio prenderà un difensore, il primo nome in lista è quello di Kiwior”

Il Napoli è già proiettato al mercato invernale, dove si pensa di acquistare un difensore centrale per aumentare il livello della retroguardia di Antonio Conte. Come riportato dal direttore di Radio KKN Valter De Maggio il primo nome sulla lista del Ds azzurro Giovanni Manna è quello di Jakub Kiwior, attualmente in forza all’Arsenal. Queste le sue parole: “Da quando è arrivato Conte è partita la ricostruzione, e per partire sono arrivati ben sei giocatori. Per me nel mercato di gennaio ne arriveranno almeno altri due e poi quattro nel mercato di giugno. Il Napoli per il mese di gennaio ha aperto un focus, quello di acquistare un difensore centrale, e proprio per questo Giovanni Manna sta lavorando sodo. L’obiettivo numero uno è Kiwior, sono sicuro che un centrale arriverà. Se il Napoli in estate avesse ceduto Osimhen sarebbe arrivato uno tra Ebimbe e Singo. Il Napoli a gennaio vorrebbe comprare Bonny senza che si vada a scatenare un’asta e Conte ha fatto due nomi per l’attacco del futuro. Uno è un sogno”.