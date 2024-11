Tegola in casa Roma nel giorno dell’ufficialità del ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina del club giallorosso. Per il club capitolino altra perdita in attacco, con l’uzbeko Eldor Shomurodov che nel corso del match contro il Qatar è stato costretto al cambio in lacrime. Da capire quale sia l’entità del suo infortunio, che potrebbe essere grave, anche perché con la nazionale ucraina stamattina Dovbyk non si è allenato ed è in dubbio per la sfida contro il Napoli del 27 novembre.