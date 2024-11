Sky – Il Napoli non ha ancora l’accordo con Kvara: il punto

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Barcellona su Kvaratskhelia? Più che farle con l’agente di Kvara, le trattative, eventualmente, un club dovrebbe farle col Napoli. E’ vero che un agente può portare l’offerta a nome di altri ma è sempre il Napoli che decide se esiste un prezzo e quale è. Questa situazione si interseca con la questione del rinnovo contrattuale con il calciatore, sul quale non c’è ancora accordo, dal momento che tutto ruota intorno alla clausola. Non a caso la valutazione che leggiamo in Spagna è di 80 milioni, ovvero la cifra della clausola che vorrebbe inserire l’entourage del calciatore, in caso di rinnovo del contratto col Napoli”.