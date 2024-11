Schwoch: “Che sorpresa Politano in questo Napoli. Sul peggiore…”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sin qui mi è piaciuto molto Politano, è l’azzurro che nelle gare ufficiali ha offerto un importante rendimento, ha fatto bene in entrambe le fasi e ha avuto continuità. Insieme a lui anche Lobotka, ma anche Buongiorno ed altri azzurri. Il peggiore, almeno sino ad ora, penso sia stato Lukaku e immagino che la pensino come me molti tifosi. E’ colui che mi ha deluso più di tutti, anche se è difficile trovare un peggiore in una squadra prima in classifica”.