Scarlato: “Caso Var in Inter-Napoli? Ha ragione Conte, vi dico”

Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del caso Var nel match Inter-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte si è fatto sentire, dall’alto delle sue capacità, delle vittorie e del carisma, qualità che sta trasferendo all’ambiente Napoli. Sta facendo un ottimo lavoro, così come Spalletti anni fa. Per il Napoli è un bene assoluto. Sul Var, per me, ha ragione. Caso Var? Mariani forse, a velocità naturale, ha ritenuto opportuno fischiare rigore. Magari il Var poteva richiamarlo per vedere, avvalorando o meno la decisione. Anguissa è in una situazione di vantaggio, quindi orientato a proteggere il pallone, non vedeva nemmeno l’avversario. In questo campionato tutto può succedere, non ci sono partite facili: bisogna sempre giocarle e impegnarsi al massimo. Per ora è un bel campionato”.