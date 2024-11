Reginaldo: “Lukaku è il primo difensore del Napoli, saranno le due ali a dover dare di più in fase offensiva”

L’ex calciatore del Siena Reginaldo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal in merito a Lukaku e le difficoltà nelle ultime gare. Secondo il brasiliano il rendimento della punta belga è dovuto soprattutto al fatto che sia il primo difensore del Napoli che va a pressare sui centrali di difesa. Queste le sue parole: “Il calcio è andato avanti nel corso degli anni, non esistono attaccanti che non difendono. Lukaku per il Napoli è il primo difensore, ma non è più la punta che vinse lo Scudetto con l’Inter un paio di anni fa. Kvaratskhelia e Politano stanno dando di più agli azzurri in fase difensiva, ma anche a livello offensivo saranno importanti, ci vuole soltanto un po’ di tempo. Conte ha sempre chiesto al proprio attaccante di legare il gioco, così come fa oggi con Lukaku. Oggi ad attaccare la profondità deve essere McTominay e non Lukaku, e sono certo che prima o poi Conte darà più spazio a Neres”.