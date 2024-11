Rapina Neres, arrestati tre uomini del Rione Lauro. Le intercettazioni

Arrivano delle novità per quanto riguarda la vicenda dello scippo effettuato nei confronti di David Neres lo scorso 1 settembre. Il calciatore brasiliano, al termine del match Napoli-Parma (in cui ha fornito un assist), è stato raggiunto nel suo minivan da tre uomini in scooter che gli hanno sottratto un prezioso orologio, un Patek Philippe dal valore a sei cifre. Per questa vicenda, sono stati arrestati tre uomini del Rione Lauro. Il Gip, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per concorso in rapina pluriaggravata per Gianluca Cuomo (30 anni), Giuseppe Vitale (24 anni) e Giuseppe Vecchione (34 anni).

L’operazione, è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo. I militari, sono riusciti ad intercettare gli esecutori dello scippo già nelle prime ore, poiché prelevati da un’automobile già tracciata in un diverso procedimento e legata al clan Iadonisi. Nei video registrati, uno dei malviventi ha poi gettato le scarpe per evitare di farsi riconoscere. Tutti e tre, si sono disfatti di caschi e abiti, gettandoli in un autocompattatore dell’Asia. L’operazione non è stata frutto del momento, ma è stata premeditata. In una delle intercettazioni, come riportato da Fanpage, i rapinatori hanno discusso del valore dell’orologio: “Con questo ci facciamo scarsi 120 milia euro!” Una volta constatato che il modello appartenuto all’ex Benfica era di maggior valore rispetto ad uno simile, sono arrivate delle grida di gioia.