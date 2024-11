Oggi doppia seduta con allenamento congiunto con la Puteolana: tra i titolari c’è il solo Politano

Gli azzurri sono tornati ieri ad allenarsi a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte all’indomani della sfida con l’Inter. Come riporta La Repubblica, il tecnico è pronto a ripartire a mille e oggi è in programma una doppia seduta compreso l’allenamento congiunto con la Puteolana. Sono 13 i calciatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali, con il solo Politano rimasto alla base tra i titolai. Neres, anche lui non convocato dalla sua Nazionale, cerca la miglior condizione per tornare ad incidere come ad inizio campionato.