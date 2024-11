McTominay: “Napoli? Mi trovo benissimo qui. Su Maradona…”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto nella conferenza stampa con la sua Scozia che affronterà la Croazia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Maradona è ovviamente il calciatore più iconico che abbia mai giocato al calcio. Quando sono entrato nello stadio, è stato un sentimento surreale sapere che è un’icona del gioco e una leggenda assoluta del calcio. La gente lo adora assolutamente per quello che ha fatto a Napoli. Estero? Non è facile andare all’estero, invece è stato abbastanza semplice. È stata ovviamente una grande decisione. Non si può negare. Ma devi solo chiederti: ‘Voglio farlo e provarci?’ Non c’è nessun rimpianto. Non ho mai avuto rimpianti nella mia vita o nella mia carriera e continuerò su questa strada”.