Marchetti: ” La cosa più urgente per il Napoli è un difensore, Itakura penso sia stato preso in considerazione”

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando delle voci che vedono il Barcellona fortemente interessato a Kvaratskhelia. Altro argomento importante è stato la questione difensore, che il Napoli potrebbe decidere di far arrivare nel corso del prossimo mercato, non a caso un nome che potrebbe esser stato considerato è quello di Ko Itakura. Queste le sue parole: “Più che farle con l’agente di Kvara un club dovrebbe prima farle con il Napoli le trattative. Vero che un agente può portare offerte per voce di altri club, ma è sempre il Napoli a decidere quale è il prezzo per poter cedere Kvara. Questa situazione si va ad intersecare con la questione rinnovo del ragazzo, con il quale al momento non c’è ancora accordo perché il problema viene causato proprio dalla clausola. Non a caso la valutazione che si legge dalla Spagna è di 80 milioni di euro, il prezzo che l’entourage di Kvara vorrebbe far inserire in un eventuale rinnovo di contratto. Il calcio proposto da Conte non si è mai basato sul possesso palla, è sempre stato incentrato sulla grande intensità, ha sempre fatto dell’aggressione e della verticalità il suo mantra. A Napoli la prima cosa che ha voluto fare Conte è stata blindare la fase difensiva. Tra Simeone e Raspadori uno dei due potrebbe andare via, ma tutto dipende dalle offerte che potrebbero arrivare, e quello che tra i due ha meno spazio è l’italiano. La cosa più urgente che deve fare il Napoli è prendere un difensore, è per questo che su questa situazione è molto attento. Penso che un profilo che sia stato sondato e preso in considerazione è quello di Itakura, ma è ancora da capire se possa muoversi nella sessione di mercato e cosa ne pensa la sua società di app, che partenenza che potrebbe quindi decidere di non lasciar partire, quello è l’ostacolo”.