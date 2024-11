Lukaku vicini alla perfetta forma: ha iniziato la fase di scarico

Fino a questo momento Lukaku non ha brillato con la maglia azzurra, complice anche una mancata preparazione, fondamentale per un giocatore come lui. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la condizione del bomber azzurra sta per raggiungere i livelli ottimali. Sono finite le doppie sedute che hanno caratterizzato gli allenamenti del belga da inizio stagione e ora è iniziata la fase di scarico. Piano piano, tornerà al top e potrà finalmente essere il calciatore che tanto ha voluto Conte quest’estate. Intanto questa sera scenderà in campo da titolare contro l’Italia dopo aver saltato le due precedenti convocazioni della Nazionale e potrebbero già vedersi dei risultati.