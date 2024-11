Juventus, tegola per Thiago Motta. Lesione del crociato per Cabal

Pessime notizie in casa Juventus. Dopo Bremer, Thiago Motta perde un altro calciatore per un lungo periodo. Si tratta del difensore Juan David Cabal. L’ex Verona, ha infatti rimediato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nella giornata di oggi il giocatore, tornato dalla Colombia, ha effettuato gli esami diagnostici al J|medical, dove gli è stata evidenziata questa lesione che lo terrà per lungo tempo lontano dai campi di gioco. Di seguito, il comunicato della società bianconera.

“Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”