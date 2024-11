Gigi Cagni elogia il Napoli e critica l’arbitraggio: “Classifica meritata, ma certe parole sono pericolose”

Gigi Cagni, intervenuto a Marte Sport Live, ha commentato la situazione attuale del Napoli, lodando i risultati raggiunti e sottolineando come la posizione in classifica della squadra sia pienamente meritata. Cagni ha spiegato che il Napoli sta facendo quello che nessuno si aspettava: essere in vetta. Secondo lui, Antonio Conte era consapevole di avere una squadra competitiva e ha scelto di blindare giocatori fondamentali come Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Venire al Napoli, con un presidente determinato e ambizioso come De Laurentiis, significa avere carta bianca e il sostegno necessario.

Cagni ha sottolineato che sono stati ingaggiati i giocatori voluti da Conte e che la società ha investito circa 150 milioni, dimostrando così di avere una strategia vincente. Parlando di Lukaku, ha evidenziato che un atleta con la sua fisicità ha bisogno di tempo per entrare in piena forma: dopo la pausa, dovrà recuperare velocità e agilità, che lo rendono devastante quando è al massimo.

Pur notando un miglioramento nel modo in cui il Napoli gestisce il possesso palla, Cagni ha ammesso che la squadra non è ancora al suo massimo livello di brillantezza. Ha espresso perplessità riguardo all’arbitraggio, criticando l’arbitro Mariani per una decisione errata e le successive dichiarazioni di Marotta, che, a suo dire, lasciano spazio a interpretazioni maliziose. Per Cagni, queste affermazioni sono rischiose poiché insinuano dubbi e retropensieri nel pubblico, cosa che non ci si aspetterebbe da un dirigente esperto.