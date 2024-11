Gazzetta – Kvara piace a Barça e Psg, ADL vuole subito rivedere l’entourage

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito delle ultime novità in merito alla situazione di contratto di Khvicha Kvaratskhelia, in scadenza nel 2027 ma il cui nodo dell’ingaggio non è mai stato risolto. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis vuole subito incontrarsi con l’entourage del calciatore, visto il forte interesse di Psg e Barcellona, interessate a prelevare il calciatore. L’argomento, chiaramente, sarà quello dell’estensione dell’accordo. La proposta della società è di conferirgli oltre 5 milioni di ingaggio, ma di inserire una clausola rescissoria che si aggira sui 100 milioni di euro. L’entourage del giocatore, invece, vuole che questa cifra sia più bassa.